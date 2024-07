… et c’est quand « le monde d’après » ?

Là encore, il ne s’agit pas d’une temporalité commune.

On rentre dans le monde d’après au moment où on comprend que le monde dans lequel nous évoluons aujourd’hui n’est pas éternel, que les ressources ne sont pas infinies, que la nature ne pourra pas laisser « passer » tous nos errements écologiques…

On rentre dans le monde d’après au moment où on comprend que demain ne sera pas hier, et que demain sera nécessairement plus sobre, plus indépendant, plus autonome… et que tout cela se prépare.

Certains d’entre vous vivent donc dans le monde d’après depuis des années, des décennies… d’autres, depuis quelques jours seulement… et d’autres encore, le découvriront dans quelques années.

